В городах появляется все больше камер, которые выписывают штрафы за непропуск пешеходов, сообщает DEITA.RU.



В России с каждым годом появляется все больше камер, которые в автоматическом режиме выписывают водителям штрафы за неправильный проезд «зебры». В Центре организации дорожного движения рассказали, как правильно пропускать пешеходов, чтобы избежать штрафа в 2500 рублей, передает РБК.

Прежде всего, водителям надо знать, что камеры видят не только то, как двигаются машины, но реагируют и на поведение людей. Так, если возле перехода остановится человек, а водитель проедет, то ему выпишут штраф.

При этом не важно, на какой полосе была машина и с какой стороны человек. Если пешеход собирался идти, а вы проехали, то штраф будет.

Еще одна частая причина получения наказания – невнимательность. Так, водители не останавливаются перед переходом, если соседняя полоса стоит. Это тоже штраф.

Нарушением не будет считаться только такая ситуация: если водитель не остановился и не сбавил скорость, но человек успел пройти. Важно, чтобы пешеход не ускорялся перед машиной.

Елена Миронова