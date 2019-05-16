Аналитики поделились полезной информацией по сохранению своих средств, сообщает DEITA.RU.

В России практически не осталось людей, которые бы не пользовались банковскими картами. Однако, до сих пор не знают тонкости, позволяющие не только не потерять, но и заработать деньги с помощью "пластика". Эксперты сайта sravni.ru привели несколько важных советов по этому поводу.

Следите за комиссией

Пользование картой отличается от наличных расчётов тем, что все транзакции происходят в виртуальном пространстве и человек, что называется, не ощущает кожей своих рук как он тратит свои деньги. Именно поэтому всегда нужно иметь ввиду, что огромное количество операций по картам имеют свою цену.

Как правило, она бывает совсем небольшой, однако за месяц активного пользования "пластиком" может набежать солидная сумма по различным сборам за переводы или снятие наличных. Эксперты рекомендуют тщательно подходить к любым расчётам, чтобы не переплачивать.

Следите за подарками

Существенным преимуществом карточек является масса предложений и акций, которые могут быть на них записаны. Множество магазинов в качество промо дарят их клиентам, однако те не всегда о них помнят и вовремя не тратят баллы, которые им дают эти карты.

Следите за бонусами

Большое количество карт имеют различные опции начисления различных бонусов, которые, как правило, сгорают через коротки период. Следите за их начислением и не забывайте вовремя тратить наколенное. Таким образом можно сэкономить достаточно большую сумму денег.