Эксперты рассказали, как определить «умирающий» аккумулятор авто

Средний срок жизни автомобильного аккумулятора, по словам экспертов, составляет около пяти лет. Как определить, что устройство пора менять – в материале DEITA.RU.

По словам автоэкспертов «Российской газеты» и издания «За рулем», состоянии батареи выдаст ее внешний вид. Трещины, потеки и другие механические повреждения говорят о том, что аккумулятор пора менять.

Если их не обнаружилось, то эксперты советуют проверить бортовое электрооборудование.

Так, электротестер поможет определить исправность агрегата. Так, напряжение на клеммах АКБ при работающем моторе должно быть примерно 14,0-14,4 В. Если оно меньше – то причину надо искать в проводке или генераторе.

«Напряжение при выключенном двигателе и полностью заряженной аккумуляторной АКБ должно составлять 12,6-12,7 В. Если прибор покажет 12,3 В и ниже, то батарея явно недозаряжена», - подчеркивают автоэксперты.

Если напряжение сильно меньше – то батарея неисправна.

Александра Маслова