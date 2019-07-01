В Союзе потребителей рассмотрели и оценили новые правила продажи молочной продукции, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости. Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ признал нововведение движением в верном направлении. Однако призвал контролировать честность производителей и внедрять новое правило вдумчиво.

Он призвал смотреть на состав и на маркировку, убеждаясь, что в продукте действительно используется только молочный жир. Независимые эксперты обнаруживают факты указания на маркировке ложных сведений.

Напомним, что с первого июля продавать молочную продукцию будут не так, как привыкли россияне. Все продукты, не содержащие заменители молочного жира, начнут выделять на прилавках так, чтобы их можно было сразу отличить от прочих.

Анастасия Туркова