Стало известно, с чего начинать процесс планирования приобретения жилья в кредит, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Вице-президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Александр Морозов назвал создание надёжной финансовой подушки безопасности залогом успешной выплаты ипотеки.



По словам эксперта, для тех, кто хочет взять ипотеку, крайне важно накопить такую сумму денег, чтобы её хватило на закрытие трёх-четырёх ежемесячных платежей на случай возникновения непредвиденных ситуаций.

Как говорит Морозов, этого времени, как правило должно хватить на решение экономических неурядиц и возвращения к привычному режиму выплаты ипотеки.

Также эксперт отметил, что даже после восстановления и возобновления привычного ритма выплат, следует снова начать откладывать в кубышку, чтобы быть готовым к потенциальному повторению ситуации.

Ранее говорилось о том, что в России собираются ввести, так называемые, "ипотечные каникулы", в период которых заёмщики смогут не платить кредит, пока будут решать возникшие финансовые трудности.

Дмитрий Шевченко