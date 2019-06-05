Представители Кадастровой палаты пояснили, как получить прописку на даче, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Российскую газету".

Новый закон о ведении садоводства и огородничества оставил в России лишь два вида некоммерческих объединений - садоводческие и огороднические. К первым отнесли все дачные объединения, а на вторых ввели запрет на капитальное строительство.

Возводить временные (сезонные) строения, а также жилые дома разрешили лишь на садовых участках. Именно в таких домам и появилась возможность прописаться.

Замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семёнова разъяснила, что дом, в котором человек планирует прописаться, должен быть зарегистрирован в реестре недвижимости как жилой, иметь почтовый адрес, а также соответствовать необходимым градостроительным регламентам и требованиям.

Кроме этого, дом должен быть подключён к системам электроснабжения, отопления, вентиляции, холодного и горячего водоснабжения и канализации. Вместе с этим, появилась возможность перевести статус садового дома в жилой при выполнении условий, пригодных для круглогодичного проживания.

Что касается документации, то владельцу дома нужно предоставить в местную администрацию техническое заключение кадастрового инженера о пригодности дома для постоянного проживания. На рассмотрение вопроса отводится не более 45 календарных дней. В случае положительного заключения, владельцу останется лишь отнести ответ вместе с заявлением о внесении сведений в Единый государственный реестр недвижимости в МФЦ.

Дмитрий Шевченко