Эксперты рассказали, как сэкономить на счетах ЖКХ

По словам экспертов, завышенные цены на ЖКХ могут встречаться в том случае, если потребителей «заставляют» платить за те ресурсы, что они не потребляли, сообщает DEITA.RU.

По словам эксперта, которые приводит «Российская газета», ярким случаем являются платежи за тепло – когда, например, на улице плюсовая температура, а интенсивность отопления происходит, как в мороз.

Спасаться от таких зачислений можно с помощью регулирующей аппаратуры и специальных счетчиков.

«Лучше выбирать приборы с дистанционным считывателем, чтобы график температур и реального потребления отражался в онлайн-кабинете потребителя. Можно проверять, насколько он соблюдается, и иметь все доказательства для этого. Это классная штука, можно сэкономить до 60% от первоначального платежа», - отметила эксперт ЖКХ Светлана Разворотнева.

Александра Маслова