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Эксперты рассказали, как выбрать качественную елку на праздник

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Роскачество дало советы по выбору качественной и безопасной новогодней елки, сообщает DEITA.RU.

Так, тем, кто выбирает на праздник искусственную елку, эксперты рекомендуют провести рукой против иголок, легко дергать и тянуть иглы и ветки. Качественному дереву это не должно нанести никакого вреда, а вот сомнительная елка может и оставить несколько пластиковых иголок в руке.

«Кроме того, важен запах покупки – он не должен быть слишком ярким и химическим. Важно также смотреть на состав изделия – там не должно быть указано вредных или токсичных веществ. Особенно внимательными нужно быть, если дома есть дети или животные», - уточнили специалисты.

Эксперты напомнили, что искусственные елки не подлежат переработке, крайне долго разлагаются, окисляя почву и воды, а при сгорании выбрасывают вредные и иногда токсичные вещества. Поэтому праздничное дерево лучше выбирать с расчетом на многолетнее использование.

Натуральные елки чаще всего безопасны, а продавцы легально продают те деревья, что выращены в специальных питомниках, либо те, которые пострадали в местах законных вырубок. Однако, у добросовестного торговца всегда при себе необходимые документы, которые можно попросить для проверки.

Отметим, что сейчас специалисты учреждения тестируют несколько фирм-производителей, которые выпускают праздничные деревья.

Александра Маслова 

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