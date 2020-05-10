telegr wh call

Новости

Эксперты рассказали, какие магазины откроются первыми после карантина

10 Май 2020, 18:45

Заболеваемость COVID-19 в России не снижается: 11 тысяч за сутки

10 Май 2020, 18:15

Минск провел парад Победы

10 Май 2020, 17:45

Путин пообещал выполнить обещания перед армией

10 Май 2020, 17:15

Салоны красоты могут закрыться: банкротство идет ударными темпами

10 Май 2020, 16:45

Баня загорелась во Владивостоке

10 Май 2020, 16:10

Названа дата регионального пика эпидемии

10 Май 2020, 15:45

Выпускные экзамены в вузах пройдут онлайн

10 Май 2020, 15:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Эксперты рассказали, какие магазины откроются первыми после карантина

магазин, продукты, яйца, сыр

Это произойдет на первом этапе снятия ограничительных мер в стране

Первыми в России начнут открываться наиболее необходимые и нужные гражданам магазины. Так, шанс снова приступить к работе имеют торговые точки непродовольственных товаров, салоны красоты и магазины бытовых товаров, сообщает ИА DEITA.RU.

 Как рассказали в Роспотребнадзоре, скорее всего, вскоре откроются салоны красоты, ателье, швейные магазины и различные бытовые магазины. Также в этот период может быть получено разрешение на прогулки с детьми по улице.

Чуть позже откроются детские сады, школы и высшие учебные заведения. В последнюю очередь можно будет сходить в театр, музей, бассейны и спортзалы.

Ранее ведомство уже отмечало, что ограничительные меры должны сниматься поэтапно. В самую последнюю очередь можно будет организовывать массовые мероприятия – и до этих дней еще довольно далеко. 

Читайте также:

Названа дата регионального пика эпидемии

Грядут штрафы: на водителей Владивостока объявили охоту

Салоны красоты могут закрыться: банкротство идет ударными темпами

Александра Маслова

Популярное

ГИБДД массово снимает автомобили россиян с учёта

Россиян хотят защитить от ошибочных штрафов ГИБДД

Грядут штрафы: на водителей Владивостока объявили охоту

Новые заболевшие: коронавирус найден у 48 приморцев за сутки
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...