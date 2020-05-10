Эксперты рассказали, какие магазины откроются первыми после карантина

Первыми в России начнут открываться наиболее необходимые и нужные гражданам магазины. Так, шанс снова приступить к работе имеют торговые точки непродовольственных товаров, салоны красоты и магазины бытовых товаров, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, скорее всего, вскоре откроются салоны красоты, ателье, швейные магазины и различные бытовые магазины. Также в этот период может быть получено разрешение на прогулки с детьми по улице.

Чуть позже откроются детские сады, школы и высшие учебные заведения. В последнюю очередь можно будет сходить в театр, музей, бассейны и спортзалы.

Ранее ведомство уже отмечало, что ограничительные меры должны сниматься поэтапно. В самую последнюю очередь можно будет организовывать массовые мероприятия – и до этих дней еще довольно далеко.