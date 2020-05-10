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Эксперты рассказали, какие магазины откроются первыми после карантина
Это произойдет на первом этапе снятия ограничительных мер в стране
Первыми в России начнут открываться наиболее необходимые и нужные гражданам магазины. Так, шанс снова приступить к работе имеют торговые точки непродовольственных товаров, салоны красоты и магазины бытовых товаров, сообщает ИА DEITA.RU.
Как рассказали в Роспотребнадзоре, скорее всего, вскоре откроются салоны красоты, ателье, швейные магазины и различные бытовые магазины. Также в этот период может быть получено разрешение на прогулки с детьми по улице.
Чуть позже откроются детские сады, школы и высшие учебные заведения. В последнюю очередь можно будет сходить в театр, музей, бассейны и спортзалы.
Ранее ведомство уже отмечало, что ограничительные меры должны сниматься поэтапно. В самую последнюю очередь можно будет организовывать массовые мероприятия – и до этих дней еще довольно далеко.