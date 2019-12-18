Эксперты рассказали, какие машины ржавеют быстрее

Список самых быстроржавеющих машин подготовили специалисты автоиздания, сообщает DEITA.RU.

Согласно исследованию, на первом месте по уровню коррозии среди машин, на которых ездят россияне, оказался Mercedes-Benz. Несмотря на высокое качества марки, немецкие авто порой не выдерживают сурового российского климата, высокой влажности, снега и обилия разъедающих реагентов.

Daewoo Nexia тоже ржавеет довольно быстро – уже через год регулярных поездок. Также, сильно подвержена коррозии Mazda3 и Mazda6 – марки, довольно популярные в Приморском крае.

Отметим, что многие, даже популярные и качественные марки машин зачастую не выдерживают российских условий – днище, пороги и арки сгнивают самыми первыми, поддаваясь жестокой коррозии. Это связано с непростым климатом и сложными дорожными условиями в стране.

Александра Маслова