Эксперты рассказали, каким водителям нужно бояться скачка цен на ОСАГО

Российские автовладельцы беспокоятся о скачке цен на обязательную автостраховку, спровоцированную новым законом об ОСАГО, утверждённым Владимиром Путиным, сообщает ИА DEITA.RU. Однако, как разъяснили специалисты информационного проекта «ОСАГО-общественная экспертиза» бояться повышения цен нужно далеко не всем автовладельцам.

Настороженные настроения вызвал один пункт закона, который касается границ минимальных и максимальных значений базовых ставок. Одним из пунктов указываются иные факторы, которые существенно влияют на вероятность причинения ущерба при использовании ТС, а также на потенциальный размер причиненного вреда. По мнению некоторых автомобилистов, именно эти самые размытые «иные факторы» и могут послужить основанием для установки максимального тарифа. Кроме того, напряглись и те, кто получил пару штрафов в год, считая, что такие автовладельцы будут тут платить «по полной».

Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов спешит успокоить автовладельцев, уверяя, что максимальных значений базовых ставок следует опасаться лишь недобросовестным и неаккуратным водителям. Ведь тарифный коридор также останется при начислении. Сегодня он составляет от 2746 до 4942 рублей. Однако если раньше имел значение регион регистрации автомобилиста, теперь же базовая ставка будет определяться для каждого водителя индивидуально. Однако она по-прежнему не превысит верхней границы тарифного коридора.

Есть для приобретения полиса придёт водитель со значительным количеством нарушений, а также обширной историей аварий, то страховая компания будет вправе назначить для него базовую ставку по верхней границе. Аккуратным автолюбителям подобное грозить не будет.