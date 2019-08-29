Рубль взял курс на резкое снижение. Об этом информирует DEITA.RU.

Эксперты Московской биржи констатировали падение рубля на двенадцать копеек в сравнении с долларом. По состоянию на 29 августа, стоимость рубля к одному «зеленому» составила 66, 92.

Курс рубля к евро снизился до 74, 10 – отечественная валюта потеряла 17 копеек.

Отметим, что в четверг индекс Московской биржи в рамках торгов составил 2680,65 пункта, а у РТС - 1262,38.

Ранее DEITA.RU сообщало о том, что на данный момент существует несколько неблагополучных сценариев, при которых доллар подскочит сразу до 70 рублей, а евро до 80 рублей.

Екатерина Цой