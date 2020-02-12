Эксперты рассказали, насколько реально взять ипотеку без первого взноса

Возможностей взять жильё в ипотеку без первоначального взноса у россиян всё меньше, сообщает ИА DEITA.RU.

На данный момент в России существует лишь 8 предложений от 5 банков для клиентов, которые желают приобрести недвижимость без первоначального взноса, как отмечает «Российская газета». Вероятно спрос на данный вид кредитования сохраняется, однако в банках перестраховываются, опасаясь большого количества просрочек по обязательным платежам.

Банковские специалисты связывают отказы банков от ипотечного кредитования без первого взноса с ужесточением правила этого самого кредитования с 2008 года. Причём влияние на систему ипотечного кредитования было оказано по всему миру, не только в России.

При этом в банках склонны оценивать риски, ведь именно у заемщиков, которые не смогли предоставить средства для первого взноса, было наибольшее количество просрочек по обязательным платежам.

Специалисты банковского дела отмечают, что Центробанк считает оптимальным первоначальный взнос в размере одной пятой от стоимости недвижимости.