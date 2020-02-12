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Эксперты рассказали, насколько реально взять ипотеку без первого взноса
Первоначальный взнос гарантирует клиенту достаточный выбор вариантов, а банку говорит о платежеспособности клиента
Возможностей взять жильё в ипотеку без первоначального взноса у россиян всё меньше, сообщает ИА DEITA.RU.
На данный момент в России существует лишь 8 предложений от 5 банков для клиентов, которые желают приобрести недвижимость без первоначального взноса, как отмечает «Российская газета». Вероятно спрос на данный вид кредитования сохраняется, однако в банках перестраховываются, опасаясь большого количества просрочек по обязательным платежам.
Банковские специалисты связывают отказы банков от ипотечного кредитования без первого взноса с ужесточением правила этого самого кредитования с 2008 года. Причём влияние на систему ипотечного кредитования было оказано по всему миру, не только в России.
При этом в банках склонны оценивать риски, ведь именно у заемщиков, которые не смогли предоставить средства для первого взноса, было наибольшее количество просрочек по обязательным платежам.
Специалисты банковского дела отмечают, что Центробанк считает оптимальным первоначальный взнос в размере одной пятой от стоимости недвижимости.