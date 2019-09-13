Эксперты рассказали о ценах на бензин

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Цена автомобильно топлива в первую неделю сентября никак не переменилась, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали представители в Центре исследований проблем реальной экономики.

9 сентября средняя цена за литр автомобильного топлива на российских заправках составила 44 рубля 60 копеек. При этом цены на Аи-92 и Аи-95 не изменились, и литр данных марок обходился автовладельцам 42 рубля 23 копейки и 45 рублей 66 копеек соответственно.

Стоит отметить, что цена на дизельное топливо несколько подросла. Стоимость увеличилась на одну копейку и составила 46 рублей 15 копеек.

Повышение цен за литр бензина отмечено в девяти субъектах Российской Федерации. Самое серьезно увеличение отмечено в Улан-Удэ. Здесь цены выросли на 0,3 процента.

Напомним, что такое незначительное повышение цен на топливо не должно радовать автомобилистов, ведь в самое ближайшее время крупные заводы по нефтепереработке закрываются на ремонт, а это значит, что в некоторые российские регионы доставка топлива будет осуществляться из других концов страны. Сложная логистика и транспортные расходы сделают свое дело — цены на бензин медленно, но верно поползут вверх.

Екатерина Брязгунова

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