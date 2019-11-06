Эксперты рассказали о депутатской пенсии в 400 тысяч

Пока большинство россиян получают 14 тысяч, представители трех профессий получают огромные суммы ежемесячно, сообщает DEITA.RU.



По последним данным, средняя пенсия в России 14 тысяч рублей. При этом большинство россиян хотят получать на пенсии 40 тысяч рублей. Однако есть целые категории профессий, представители которых получают огромные выплаты, положенные им законом.

Например, это депутаты. Так, по закону, за работу депутатом Федеральным законом полагаются надбавки. За 5-10 лет это 55% от рассчитанного вознаграждения. А если депутат проработал в Госдуме более 10 лет, то увеличивать пенсионные выплаты будут на 75%. По данным «Газеты.ру», в среднем депутаты ГД получают 399 тысяч (данные за 2018 год).

Еще одна категория «богатых» пенсионеров – судьи. Они не только получают 50% от зарплаты, но и сразу после выхода на пенсию начинают получать пожизненное содержание – 80% от зарплаты. Таким образом, судьи вполне могут получать пенсии по 60-70 тысяч рублей. К тому же для них сохраняется целый ряд льгот.

Елена Миронова