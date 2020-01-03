Эксперты рассказали о рисках рубля в 2020 году

Большинство финансовых специалисты опрошенных РБК заявили, что рубль по отношению к доллару будет стабильным, сообщает DEITA.RU.

В первой половине года «деревянный» будет укрепляться к «зеленному», однако следующее полугодие пошатнет рубль. Эксперты оценивают, что он упадет и за $1 будут давать 65 рубля. Особенно российская валюта будет себя плохо чувствовать из-за торговой войны между США и Китаем, а также президентскими выборами в Америке.

За прошлый год российская валюта показала рост и укрепилась на 12 процентов, однако до этого курс рубля ослаб на 17%. В свою очередь финансисты рассказали Известиям, что в начале года за $1 будут давать 61 рубль, а к концу года так вообще 58 рублей. Средняя стоимость доллара будет около 63 рублей.

Иван Юрьев