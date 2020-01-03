Новости
Правительство прокомментировало провал «мусорной реформы»
3 Январь 2020, 14:38
Чем закончилась суточная задержка рейса, сказали в аэропорту
3 Январь 2020, 14:10
Российская казна похудеет в новом году
3 Январь 2020, 13:40
«Уже нашлись предприниматели»: кто порезал колеса сотне авто в столице
3 Январь 2020, 13:10
Кому отменят НДФЛ, сказали в Госдуме
3 Январь 2020, 12:45
«Быдло-пати»: бездетные приморцы возмущены поведением семей
3 Январь 2020, 12:15
Платить за квартиры в новом году придется больше
3 Январь 2020, 11:45
Психолог попросила родителей никогда так не делать
3 Январь 2020, 11:15
Эксперты рассказали о рисках рубля в 2020 году
Большинство финансовых специалисты опрошенных РБК заявили, что рубль по отношению к доллару будет стабильным, сообщает DEITA.RU.
В первой половине года «деревянный» будет укрепляться к «зеленному», однако следующее полугодие пошатнет рубль. Эксперты оценивают, что он упадет и за $1 будут давать 65 рубля. Особенно российская валюта будет себя плохо чувствовать из-за торговой войны между США и Китаем, а также президентскими выборами в Америке.
За прошлый год российская валюта показала рост и укрепилась на 12 процентов, однако до этого курс рубля ослаб на 17%. В свою очередь финансисты рассказали Известиям, что в начале года за $1 будут давать 61 рубль, а к концу года так вообще 58 рублей. Средняя стоимость доллара будет около 63 рублей.
Иван Юрьев