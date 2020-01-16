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Эксперты рассказали о росте цен на жилье в России

строительство, строитель, новостройка, стройка

Цены на жилье в России растут. И в новом году, по словам экспертов, россиян ожидает еще более интенсивный рост цен на недвижимость, сообщает DEITA.RU.

Как отмечают эксперты «Российской газеты», цены на «вторичку» могут подняться на 6%, новые квартиры будут стоить на 10% дороже, а особенно популярные новостройки и новые жилые комплексы смогут «взвинтить» цены на 15%.

Эксперты связывают такие повышения с переходом на эскроу-счета, спадом предложения и снижением ипотечных ставок. Кроме того, по прогнозам специалистов, половина строящегося жилья к концу 2020 года будет продана по эскроу-счетам.

Напомним, что DEITA.RU. писала о том, что мониторинг цен на новостройке в Приморье выявил, что за год цена квадратного метра на первичном рынке упала на 16%. Особенно сильное снижение цен отмечено в последнем квартале года – на 7%.

Александра Маслова

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