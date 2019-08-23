Жильё в долг начали брать молодые люди, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Замминистра строительства и ЖКХ Никиту Стасишина рассказал журналистам о том, что 55% всех ипотечных кредитов в прошлом году пришлось на россиян младше 30 лет. Это значение является максимальным с 2006 года.

За последние 10–12 лет выдача ипотеки россиянам младше 30 увеличилась с 20% в 2006–2008 годах до 55% в 2018 году. Это свыше 800 тысяч жилищных кредитов на сумму порядка 1,7 триллиона рублей.

По словам чиновника, такую динамику можно связать с внедрением льготных программ. В кредитных организациях рост интереса молодежи к займам на жилье подтвердили. При этом в банках отметили, что к претендентам на кредит требования стали лояльнее.

Дмитрий Шевченко