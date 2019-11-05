Эксперты рассказали, сколько стоит снять «однушку» в регионах

Самое дорогое и самое дешевое арендное жилье в стране назвали аналитики портала недвижимости, сообщает DEITA.RU.

Так, портал недвижимости «Домофонд» рассказал о том, что в среднем снять квартиру в России стоит около 17 тысяч рублей. Только в 13 из 75 исследуемых городов, при этом, аренда выше среднероссийской.

Дороже всего снимать квартиру в столице – там средняя «однушка» обойдется съемщику в 36 тысяч в месяц. Чуть дороже аренда в подмосковных Химках – 27 тысяч рублей. Санкт-Петербург занимает третью строчку рейтинга. Там небольшое жилье можно снять за 24 тысячи в месяц.

Владивосток в этом списке занял 14-ю строчку – согласно статистике, тут можно снять «однушку» за 16 тысяч. Хабаровск, между тем, попадает в десятку лидеров – 20 тысяч в месяц и 6-я строчка. В забайкальской Чите квартиру можно арендовать за 14 тысяч в месяц – 26-е место, а в Улан-Удэ – 13,5 тысяча (29 место).

«Ну… я снимаю гостинку за 15 тысяч. Примерно, как тут указано. Но гостинка и однокомнатная – все-таки разные вещи. Вообще, не сказала бы, что жилье тут очень дешевое. У меня гостинка, маленькая, не в самом лучшем районе, не с самыми лучшими соседями. Когда въезжала – сделала небольшой ремонт, хозяева разрешили поменять мебель и сантехнику. Это скорее «бюджетная» цена», - отмечает жительница краевого центра Владислава.

Самая дешевая аренда – в Курске, Стерлитамаке и Волжском. Там однокомнатную квартиру можно арендовать всего за 8 тысяч в месяц.

Александра Маслова