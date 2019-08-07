Особенности новой «дачной амнистии» растолковывают желающим воспользоваться россиянам, сообщает DEITA.RU со ссылкой на

Эксперты Федеральной Кадастровой палаты перечисляют, на что распространится амнистия. Она коснется лишь строений, которые располагаются на участках для садоводства.

Срок действия льготного порядка оформления объектов – до начала марта 2021 года.

На что амнистия больше распространяться не будет? «Выбывает» недвижимость на участках под дачное хозяйство, ИЖС и под ведение личных подсобных хозяйств.

Оформлять дома станет можно на основании техплана здания, который готовится на основе декларации от собственника земли. Документы на землю понадобятся тоже. Чтобы все оформить, нужно будет обратиться к кадастровому инженеру, а затем передать документы в МФЦ.

Объекты недвижимости тоже можно будет оформить упрощенной схемой, если они находятся на земле для ИЖС. Здесь достаточно отправить администрации субъекта уведомление о том, что планируется строительство, а затем уведомить об окончании строительства, приложив техплан здания.

Если объект проходит по заявленным характеристикам, вопросов не возникнет.

Дома, которые строить начали, но не окончили, тоже можно будет регистрировать. Чиновников обяжут и принять уведомление, и дождаться окончания строительства.

Анастасия Туркова