Эксперты: Россия вошла в эпоху нового противостояния элит

Политические эксперты прогнозируют новые противостояния в российской элите, сообщает ИА DEITA.RU.



По прогнозам специалистов, извечные конфликты либералов и силовиков станут более локальными и перерастут в противостояние в контексте карантина. Политический обозреватель «Коммерсанта» Дмитрий Дризе предсказывает войну «карантинников» и сторонников выхода из него.

В попытках найти компромисс между точками зрения на выходе получается нечто своеобразное и странное.

В качестве примера Дризе приводит парад победы и бессмертный полк. По сути, массовые мероприятия пройдут без участия самих масс. Пустая Москва, перекрытый центр, отсутствие людей - но картинка на всю страну, конечно же, будет.

Обозреватель признает последовательность решений, но патриотического подъема, по его мнению, не будет. Провал на идеологическом направлении только добавит масла в огонь противостояния. Противники карантина будут давить на нелепость происходящего.

Глава центра развития региональной политики Илья Гращенков солидарен: он прогнозирует острую фазу в стадии пост-карантинной «новой ненормальности». Прогулки по графику могут скопировать и применить хотя бы к дорожному движению - чтобы разгрузить пробки, автомобили будут двигаться по графику. Могут сохранить цифровые паспорта и коды, а также штрафы.

Гращенков видит в этом китайский след: на севере Китая живут «унылые колхозники», а на юге - хипстеры и умная городская среда. И чтобы колхозники не хотели стать модными, для них надо придумать всевозможные справки, бумажки и согласования. Если такое случится в России, многим это придется не по нраву. Мы получим новый этап противостояния, но только в посткарантинном ключе, считает эксперт.

Из-за все еще высокой степени доверия президенту люди соглашаются на любые меры изоляции, ибо «надо». По мнению Гращенкова, мэрия Москвы как раз сейчас тестирует народ на прочность. Когда порвется нить – неясно.

Ранее конец «либерального консенсуса» прогнозировал и экономист Михаил Хазин. Он уверен, что Путин избрал новую, лево-консервативную линию политики. Зная о грядущей пандемии, он оперативно заменил либерального Медведева на технократа Мишустина, и затеял перестройку социального уклада. Таким образом, карантин стал лишь предлогом.

Формально либералы и силовики продолжат прения, но изменится плоскость противостояния. Карантин станет полем боя. И на данный момент, по мнению Хазина, в группе наибольшего риска как раз-таки либеральная часть элиты, которая вскоре может лишиться своих постов.

Хазин прогнозирует, что Путин «уберет» всех тех, кто хотел нанести наибольший вред репутации президента и обвинить его в падении уровня жизни (которое неизбежно) и прочих социальных и финансовых проблемах страны. Экономист уверен, что из этой войны Путин снова выйдет победителем.

Напомним, режим самоизоляции в России в большинстве регионов продлен до 15 июня. Однако постепенно жесткость снижается.

Так, в Москве открылись промышленные предприятия, для людей разработали хоть и противоречивую, но все-таки схему прогулок. Также назначены даты парада победы, ЕГЭ и «Бессмертного полка». На сегодняшний день в стране зафиксировано 387 тысяч заболевших и 4374 летальных исхода.