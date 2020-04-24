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Эксперты сказали, когда кончатся российские резервы
Падение стоимости нефти обещает экономике серьезные проблемы
Немногим более двух лет потребуется, чтобы исчерпать ликвидные резервы Фонда национального благосостояния российского Минфина, сообщает ИА DEITA.RU.
Расчеты подготовили экономисты Deutsche Bank Петр Сидоров и Кристиан Ветошка, основываясь на допущении, что в течение этого периода ценник российской нефти Urals будет держаться $15 за баррель, пишет РБК.
«При Urals по $15 этих средств будет достаточно, чтобы покрывать дефицит нефтегазовых доходов в течение чуть более двух лет. Но этот срок будет ближе к шести годам, если Urals будет стоить $30», – считают эксперты.
Согласно данным аналитиков, сейчас фонд составляет около $120 млрд, то есть порядка 9 трлн руб.
Российские власти реагируют на падение стоимости нефти заявлениями о картельном сговоре и о рыночных спекуляциях.