Эксперты сказали, когда кончатся российские резервы

Немногим более двух лет потребуется, чтобы исчерпать ликвидные резервы Фонда национального благосостояния российского Минфина, сообщает ИА DEITA.RU.

Расчеты подготовили экономисты Deutsche Bank Петр Сидоров и Кристиан Ветошка, основываясь на допущении, что в течение этого периода ценник российской нефти Urals будет держаться $15 за баррель, пишет РБК.

«При Urals по $15 этих средств будет достаточно, чтобы покрывать дефицит нефтегазовых доходов в течение чуть более двух лет. Но этот срок будет ближе к шести годам, если Urals будет стоить $30», – считают эксперты.

Согласно данным аналитиков, сейчас фонд составляет около $120 млрд, то есть порядка 9 трлн руб.

Российские власти реагируют на падение стоимости нефти заявлениями о картельном сговоре и о рыночных спекуляциях.