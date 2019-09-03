Россиянам стоит готовиться к уменьшению ставок, сообщает DEITA.RU.



6 сентября 2019 года совет директоров Центрального Банка России понизит ключевую ставку с 7,25% до 7%. Хотя официального сообщения банка о таких планах не было, к такому выводу пришли финансовые аналитики, пишет «Ура.ру».

Если эксперты правы, то в конце этой недели ЦБ опустит ключевую ставку до уровня марта 2014 года, когда состояние российской экономики еще показывало стабильность. Дальше, считают финансисты, только лучше. Уже в декабре 2019 или в первом квартале 2020 года ключевую ставку могут опустить до 6,75%.

Этот финансовый параметр влияет на всю российскую экономику, однако для простых россиян означает снижение процентных ставок по кредитам в банках. Если ЦБ действительно снизит ключевую ставку, то уже к концу этого года кредиты станут доступнее.

Елена Миронова