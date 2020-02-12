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Эксперты сказали, когда ждать победы над коронавирусом
Уханьский вирус будет побежден – как ни странно, без видимых причин. Не было заявлено ни о создании вакцины, ни о прорывном эффекте от применения каких-либо препаратов, но коронавирус, два месяца державший в страхе весь мир, пошел на спад.
По крайней мере, судя по тону и духу публикаций в международных СМИ, сообщает DEITA.RU.
В информационном пространстве начали активно обсуждаться сроки окончательной победы над эпидемией коронавируса.
Предполагается, что совсем скоро болезнь будет окончательно локализована, как это ранее
произошло со вспышкой атипичной пневмонии в том же Китае, и постепенно сойдет
на нет. А параллельно будет разработана и вакцина, которая, как множество
других препаратов от таких вот природно-очаговых инфекций, займет свое место в
багаже ученых и медиков, до, извините, лучших времен.
Уже сейчас в СМИ звучит все больше заявлений о том, что опасность вируса была во многом преувеличена. Так, по мнению японских ученых, коронавирус 2019-nCoV по уровню опасности похож на вирусы обычного гриппа и ещё не спровоцировал в той же Японии ни одного заболевания с тяжелыми последствиями. А глава Японской ассоциации изучения инфекционных заболеваний профессор Кадзухиро Татэда в интервью газете Nikkei, в частности, приводит и аргументы в пользу того, что причиной множества смертей в Китае могли стать особенности китайской системы здравоохранения и подход к лечению подобных болезней.
Подобные заявления прозвучали даже от официальных представителей КНР. Так, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что эпидемия коронавируса должна прекратиться менее чем за два месяца и в целом «она пошла на пользу стране, так как помогла выявить ряд значительных недоработок – в частности, в отношении населения к вопросам медицины, санитарных норм и правильного образа жизни».
В целом большим плюсом для КНР стала способность страны в достаточно короткие сроки мобилизовать необходимые ресурсы, отмечают эксперты.
«Суть Китая в том, что они могут мобилизовать государственные структуры и ресурсы быстрее, чем кто-либо другой», - заявил Ричард Мак Грегор, старший научный сотрудник Института Лоуи в Сиднее и автор книги « Си Цзиньпин. Обратная реакция» в своем интервью Нью-Йорк Таймс.