telegr wh call

Новости

Эксперты рассказали, насколько реально взять ипотеку без первого взноса

12 Февраль 2020, 13:15

Хабаровские электрические сети снизили потери почти на 18 млн киловатт-часов

12 Февраль 2020, 13:05

Эксперты сказали, когда ждать победы над коронавирусом

12 Февраль 2020, 13:00

Общественный совет Думы вышел с новыми инициативами: провести во Владивостоке экологическую конференцию, поставить заслон снюсам

12 Февраль 2020, 12:59

Госдума предложила давать жилье не очень молодым семьям

12 Февраль 2020, 12:45

Путин одобрил новый масштабный проект "РосНефти"

12 Февраль 2020, 12:30

Изменились способы передачи показаний за горячее водоснажение и тепловую энергию

12 Февраль 2020, 12:16

Резидентам Свободного порта Владивосток запретили заниматься автостоянками

12 Февраль 2020, 12:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Эксперты сказали, когда ждать победы над коронавирусом

вирус

Уханьский вирус будет побежден – как ни странно, без видимых причин. Не было заявлено ни о создании вакцины, ни о прорывном эффекте от применения каких-либо препаратов, но коронавирус, два месяца державший в страхе весь мир, пошел на спад.

По крайней мере, судя по тону и духу публикаций в международных СМИ, сообщает DEITA.RU. 

В информационном пространстве начали активно обсуждаться сроки окончательной победы над эпидемией коронавируса. Предполагается, что совсем скоро болезнь будет окончательно локализована, как это ранее произошло со вспышкой атипичной пневмонии в том же Китае, и постепенно сойдет на нет. А параллельно будет разработана и вакцина, которая, как множество других препаратов от таких вот природно-очаговых инфекций, займет свое место в багаже ученых и медиков, до, извините, лучших времен.

Уже сейчас в СМИ звучит все больше заявлений о том, что опасность вируса была во многом преувеличена. Так, по мнению японских ученых, коронавирус 2019-nCoV по уровню опасности похож на вирусы обычного гриппа и ещё не спровоцировал в той же Японии ни одного заболевания с тяжелыми последствиями. А глава Японской ассоциации изучения инфекционных заболеваний профессор Кадзухиро Татэда в интервью газете Nikkei,  в частности, приводит и аргументы в пользу того, что причиной множества смертей в Китае могли стать особенности китайской системы здравоохранения и подход к лечению подобных болезней.

Подобные заявления прозвучали даже от официальных представителей КНР. Так, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что эпидемия коронавируса должна прекратиться менее чем за два месяца и в целом «она пошла на пользу стране, так как помогла выявить ряд значительных недоработок – в частности, в отношении населения к вопросам медицины, санитарных норм и правильного образа жизни».

В целом большим плюсом для КНР стала способность страны в достаточно короткие сроки мобилизовать необходимые ресурсы, отмечают эксперты.

«Суть Китая в том, что они могут мобилизовать государственные структуры и ресурсы быстрее, чем кто-либо другой», - заявил Ричард Мак Грегор, старший научный сотрудник Института Лоуи в Сиднее и автор книги « Си Цзиньпин. Обратная реакция» в своем интервью Нью-Йорк Таймс.

 

Читайте также:

Посольство Китая: эпидемия продлится не дольше двух месяцев

Лаборатории по изучению вирусов и бактерий оказались под угрозой закрытия во Владивостоке

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

Михаил Светлов

Популярное

Лаборатории по изучению вирусов и бактерий оказались под угрозой закрытия во Владивостоке

Коварный туман стал причиной нескольких ДТП

Не растут ни яблони, ни груши: что пришлют нам люди за рекой

Приморцы «нашли» фото подземного паркинга «Калины-молла» XVII века
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...