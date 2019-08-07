Глава Минэкономразвития Максим Орешкин предупреждал о кредитной катастрофе в 2021 году. Центробанк же считает, что все еще может обойтись, сообщает DEITA.RU.

Между позицией Орешкина и Центробанка есть одно существенное отличие: последний беспокоится не из-за объемов кредитования, а из-за роста необеспеченных кредитов.

То есть, кредиты растут несообразно зарплатам и доходам населения. Суммы становятся больше, комиссии больше, а денег у людей, чтобы платить эти кредиты, больше не становится.

Средство борьбы с любителями брать взаймы, а там как получится, уже разработали. С 1 октября 2019 года вводят расчет банками и микрофинансами предельной долговой нагрузки физлиц.

Будет рассчитываться отношение выплат заемщика по долгам к его доходу за последние полгода.

Какой-то глобальной катастрофы для неудачливых заемщиков не прогнозируется. Президент Путин уже подписал закон, по которому долг можно реструктуризировать или получить «кредитные каникулы» сроком на полгода.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин сказал, что отодвигать взрыв «пузыря» смысла уже нет. Он уточнил, что кредитная система не дотянет даже до 2022 года. Объем кредитов за полгода 2019-го вырос с 14,8 до 16 триллионов рублей.

Финансовый специалист Госдумы Анатолий Аксаков с Орешкиным также не согласен. Он считает ситуацию стабильной, хоть и несколько напряженной. По его словам, повышенные коэффициенты риска уже снизили, перегрев на кредитном рынке.

Кредиты предполагается перестать давать гражданам, у которых объем платежей составляет более половины всех доходов.

Финансисты Госдумы считают, что если двигаться по плану президента Владимир Путина по росту ВВП и производительности труда, то «пузырь» останется прочным и кредитного коллапса удастся избежать.

Василий Кучин