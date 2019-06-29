Россиянам, которые делают ставку на доллар, рекомендуют избавляться от американской валюты, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Banki.ru.

На сегодняшний день, по мнению экспертов, у доллара есть пять основных причин, чтобы ослабеть. Среди них называются повышенный спрос на облигации федерального займа, иностранные власти перестали вводить все новые и новые санкции, снижение ставки ФРС, что может привести к еще большему проседанию доллара.

Одним из главных факторов —дорожающая нефть. Кроме того, негативно скажется на стоимости американской валюты и дедоллоризация. В качестве примера можно привести активное продвижение юане на мировой рынок. Только за последние пять лет доля юаня выросла в российском экспорте почти на три процента, а импорта — на 17 процентов.

В связи с этим, эксперты уверяют, что в ближайшем будущем доллар еще больше потеряет свои позиции. Его стоимость может составить до 60 рублей за один доллар.

Екатерина Брязгунова