Антирейтинг авто решили составить специалисты «АльфаСтрахования», сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РИА ФАН. Если точнее, они определили, какие машины никому угонять не хочется.

Лидерами среди непопулярных авто, игнорируемых мошенниками, стали Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid, Volvo XC40 и LADA XRay, а также Volkswagen Touareg. Кроме них угонщики обходят Audi Q5 и BMW X3, LADA Kalina, Chevrolet Niva и Renault Captur. Статистика утверждает, что никто не угонял эти машины, совсем ни одной.

Причини эксперты тоже поясняют: обычно злоумышленники сдают автомобиль на запчасти или угоняют его по заказу. Им выгодно выбрать либо совсем недорогие модели, либо престижные.

Впрочем, некую роль играют и установленные повсюду камеры слежения, которые тоже отбивают у нарушителей желание рисковать. Благодаря им процент угона автомобилей тоже снизился.

Анастасия Туркова