Если россияне думали, что после роста НДС до 20 процентов и повышения пенсионного возраста на пять лет, власти перестанут продвигать непопулярные законы, они ошибались. Эксперты и некоторые депутаты Государственной Думы бьют тревогу: на минувшей неделе во втором чтении был принят законопроект о внесении изменений в федеральный закон о правовом положении иностранных граждан в России, сообщает DEITA.RU.

С одной стороны цель замечательная. Соотечественники за рубежом смогут без каких-либо проблем приезжать в Россию, а также получить вид на жительство и гражданство. Однако, как считают эксперты телеканала «Царьград», не обошлось без подводных камней или бомб замедленного действия.

Эксперты предлагают разобрать все по порядку. Во-первых, их очень смущает пункт законопроекта, в котором говорится о том, что каждый гражданин бывшей советской республики, получивший высшее или среднее специальное образование на территории Российской Федерации, имеет право на упрощенное получение гражданства. Главная проблема заключается в том, что в этом пункте нет никакой конкретики. В результате это может привести к тому, что нечистые на руку сотрудники вузов и ссузов просто-напросто начнут продавать дипломы налево и направо. Страшно даже представить, сколько специалистов, не говорящих по-русски, смогут стать полноправными гражданами нашей необъятной родины.

Пункт о виде на жительство для родственников тоже наводит на некоторые мысли. Так, вид на жительство может получить каждый гражданин, который иметь родственника, в том числе сына или дочь, состоящих в гражданстве в РФ и постоянно проживающих на территории страны. Сегодня любой ребенок, родившийся на территории России, становится ее гражданином. Только за 2017 год новыми гражданами стали 20 тысяч новорожденных, чьи матери, будучи гражданками других стран, жили или работали в России. В основном, речь идет о гражданах среднеазиатских стран. У каждого малыша, разумеется, есть мама и папа… Вот и получается, что супругам из того же Узбекистана будет достаточно приехать в интересном положении, родить здесь ребенка — и вуаля, три новых гражданина готовы.

Кроме того, вид на жительство могут получить те иностранцы, которые проработали полгода по специальности, внесенной в специальный перечень. Так, акушерки, токари, монтажники и другие узкие специалисты могут получить у себя на родине среднее специальное образование, и российские власти готовы принять бывшего соотечественника с распростертыми объятиями.

Екатерина Брязгунова