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Эксперты выяснили, кто скучает по 90-м

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В ноябре специалисты провели исследование, которое выяснило, кто из россиян скучает по 90-м, сообщает DEITA.RU.

Согласно данным опроса  агентства Zoom Market, только 3% жителей России скучают по «лихим годам».

Больше всего ностальгируют по этим непростым временам житель Тольятти, Перми, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга.

Дальневосточный Якутск занял 7-ю строчку рейтинга, а Владивосток - 9-ю. Дальневосточники в других городах не хотели бы возращения «тех времен».

Меньше всего 90-е любят в Москве, Краснодаре и в Иваново.

«У 47% респондентов это время ассоциируется с бедностью, у 34% -  с криминалом и преступностью. 16% - с расцветом в стране наркомании и алкоголизма. Лишь 2% думают о возможностях, и 1% - о свободе.

Всего было опрошено более трех тысяч человек старше 35 лет из 27 разных городов России.

 

Александра Маслова 

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