Новости
«Одевайтесь теплее» - синоптики обещают морозную среду
3 Декабрь 2019, 19:30
Такие продукты помогут избежать рака
3 Декабрь 2019, 19:15
Медведев раздал лучшим губернаторам 45 миллиардов
3 Декабрь 2019, 19:00
Более 4 миллионов «заработал» мошенник на призрачных авто
3 Декабрь 2019, 18:45
«Почта России» упрощает требования к денежным переводам
3 Декабрь 2019, 18:30
Депутаты предложили использовать типовые проекты для строительства соцобъектов
3 Декабрь 2019, 18:18
Эксперты выяснили, кто скучает по 90-м
3 Декабрь 2019, 18:15
Новые льготы получат россияне с 1 января
3 Декабрь 2019, 18:00
Эксперты выяснили, кто скучает по 90-м
В ноябре специалисты провели исследование, которое выяснило, кто из россиян скучает по 90-м, сообщает DEITA.RU.
Согласно данным опроса агентства Zoom Market, только 3% жителей России скучают по «лихим годам».
Больше всего ностальгируют по этим непростым временам житель Тольятти, Перми, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга.
Дальневосточный Якутск занял 7-ю строчку рейтинга, а Владивосток - 9-ю. Дальневосточники в других городах не хотели бы возращения «тех времен».
Меньше всего 90-е любят в Москве, Краснодаре и в Иваново.
«У 47% респондентов это время ассоциируется с бедностью, у 34% - с криминалом и преступностью. 16% - с расцветом в стране наркомании и алкоголизма. Лишь 2% думают о возможностях, и 1% - о свободе.
Всего было опрошено более трех тысяч человек старше 35 лет из 27 разных городов России.
Александра Маслова