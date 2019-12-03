Эксперты выяснили, кто скучает по 90-м

В ноябре специалисты провели исследование, которое выяснило, кто из россиян скучает по 90-м, сообщает DEITA.RU.

Согласно данным опроса агентства Zoom Market, только 3% жителей России скучают по «лихим годам».

Больше всего ностальгируют по этим непростым временам житель Тольятти, Перми, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга.

Дальневосточный Якутск занял 7-ю строчку рейтинга, а Владивосток - 9-ю. Дальневосточники в других городах не хотели бы возращения «тех времен».

Меньше всего 90-е любят в Москве, Краснодаре и в Иваново.

«У 47% респондентов это время ассоциируется с бедностью, у 34% - с криминалом и преступностью. 16% - с расцветом в стране наркомании и алкоголизма. Лишь 2% думают о возможностях, и 1% - о свободе.

Всего было опрошено более трех тысяч человек старше 35 лет из 27 разных городов России.

Александра Маслова