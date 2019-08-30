Стало известно, какие автомобили чаще всего попадают в дорожно-транспортные происшествия. Об этом сообщает DEITA.RU.

Эксперты Авто.ру представили рейтинг наиболее «склонных» к созданию аварийных ситуаций на дорогах автомобилей. Самым частым участником зарегистрированных ДТП оказался британский бренд Jaguar. Машины этой фирмы замечены в 40 процентов случаев аварий.

Второе место разделила японская Honda и её премиальная «дочка» Acura. Автомобили этих брендов попали в 38 процентов ДТП. Третье место заняла немецкая Audi: на её долю пришлось 37 процентов аварий. Всего на один процент отстают «немцы»: BMW и Mercedes-Benz и «японцы»: Infiniti (принадлежащая японской компании Nissan Motor) и Mazda. На два – «сын» японской корпорации Toyota Motor Lexus и немецкий Opel.

На пьедестале «аварийной» десятки моделей авто находится хэтчбек Opel Astra OPC. Этот немец засветился в 63 процентах дорожно-транспортных происшествий. «Серебро» завоевал седан Hyundai Equus – 53 процента. Кстати, по словам экспертов, один и тот же «кореец» не редко становился участником аварии дважды. Среднеразмерный кроссовер Acura MDX занимает третье место из десяти (49%). Следом по списку идут кроссовер Peugeot 4008 и седан Cadillac CTS (48%), хэтчбек Honda Civic, премиальный седан Hyundai Genesis и спортивный седан Jaguar XF. Замыкают рейтинг спортивный Lexus IS и «супермини» хэтчбек Renault Clio.

Отметим, что самыми безаварийными марками автомобилей эксперты признали британского Bentley - всего 13 процентов аварий, отечественного УАЗ – 17 процентов, и китайского частного производителя Great Wall – 18 процентов.

Рейтинг был создан на основании записи о повреждении кузова в дорожно-транспортных происшествиях при продаже автомобилей на интернет-площадке Авто.ру.

Екатерина Цой