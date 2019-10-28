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Эксперты заявили, что Россия на пороге экономического кризиса

нефть

Новые международные правила в разы снизят цену на российскую нефть, сообщает DEITA.RU.

Минэнерго заявили о том, что Россия может отказаться от соблюдения международных правил по качеству топлива для судов. Об этом сообщает РБК.

Так, с 1 января весь мир переходит на новые стандарты топлива для судов. Содержание серы должно быть снижено с нынешних 3,5% до 0,5%. Россия намерена частично отказаться от исполнения этого требования речным флотом.

Проблемы могут возникнуть из-за того, что российская нефть содержит много серы. И, если страна от него откажется, то цены резко рухнут. А это означает большие шансы для начала экономического кризиса.

Елена Миронова

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