Эксперты заявили о кадровом голоде в IT-сфере

Специалисты кадровой отрасли, а также Минкомсвязи выразили единодушное мнение о том, что сегодня крупнейшие российские компании в сфере информационных технологий нуждаются в серьезном расширении штата, сообщает DEITA.RU.

Так, основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров, согласно сообщению самого сервиса, отметил, что сегодня цифровой рынок испытывает основательную нехватку квалифицированных кадров. Он подчеркнул, что сегодня на рынке «катастрофический дефицит» необходимых работников. В частности, это касается инженерных специальностей.

«Такое положение тормозит не только рост сферы IT, но и всей российской экономики в целом», - заявил эксперт.

Ключами проблемы Захаров назвал недостаточно развитое образование в этой сфере. По его словам, подготовку кадров в идеале нужно начинать еще с начальной школы.

«Математику преподают на довольно низком уровне, и учителя также не слишком хорошо знают этот предмет, чтобы преподносить его школьникам в нужном объеме и на должном уровне», - заключил эксперт.

Александра Маслова