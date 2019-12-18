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Эксперты заявили о подорожании ОСАГО

машина, собака

ОСАГО подорожает в 2020 году в случае, если убыточность страховых компаний продолжит расти, сообщает DEITA.RU. Об этом сказано в обзоре Национального рейтингового агентства.

Согласно имеющимся данным, за первые три квартала текущего года объем страховых премий по ОСАГО сократился на 11 миллиардов рублей и составил 154 миллиарда. При этом уменьшилось и количество договора более чем на полмиллиона штук. Их количество едва ли превысило 28,5 миллиона.

Ситуация на рынке ОСАГО далеко не стабильная. Всего в стране насчитывается 43 страховщика, при этом 26 из них 77 процентов страховых премий выплачивают в качестве выплат. Речь идет не только о мелких компаниях, но и о тех, которых входят в топ-10.

Сегодня средняя выплата составляет 63,8 тысячи рублей, когда как годом ранее 59,4 тысячи рублей.

Екатерина Брязгунова

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