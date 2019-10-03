Эксперты заявили о русском феномене безналичных платежей

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Темпы роста рынка безналичных платежей в России продолжают удивлять, сообщает DEITA.RU.

На протяжении последних десяти лет Россия в сфере безналичных платежей превзошла всевозможные ожидания. Если в 2010 году на каждого человека приходилось 5,8 безналичных платежей, то уже сегодня среднестатистический россиянин совершает 172 платежа ежегодно. То есть, произошел скачок в 30 раз, что, по сути, считается феноменальным.

Согласно ежегодному исследованию, которое проводит международная компания BCG, в ближайшие несколько лет, вероятно до 2028-го, продолжится рекордный рост безналичных платежей, который превысит европейский в два раза. Так, в России платежи в формате «безнал» подрастут на 11,8 процента, а в Европе — на 5,9 процента.

Екатерина Брязгунова

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