Эксперты заявили об аптечном кризисе

Российские аптеки стали продавать меньше лекарств, сообщает DEITA.RU.

Cогласно статистике маркетингового агентства DSM Group, с января по сентябрь 2019 года фармацевты продали на 1,5% медикаментов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эксперты «Коммерсанта», в свою очередь, уже отмечали, что с 2015 года объем продаж лекарственных препаратов в основном незначительно, но рос. Это – первое падение спроса за почти пять лет.

«Полагаю, что продажи лекарств упали из-за того, что в этом году не было массовых вспышек гриппа и простуд», - пояснил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Жители Приморья не заметили особенной разницы в количестве заболеваний.

«Я жутко заболела в 2017 году, что-то вирусное. Лежала с температурой больше недели, пила антибиотики. В прошлом году тоже болела часто – почти что всю зиму то выздоравливала, что снова заболевала. В этом году пока была одна небольшая простуда, пару дней почихала, полечилась стандартно – и все», - рассказывает жительница Владивостока Любовь.

Стоит отметить, что, как правило, эпидемии начинаются в крае в ноябре-декабре. Согласно статистике краевого департамента здравоохранения, в 2018 году вакцину против гриппа получило более 800 жителей края. Однако, заболеваемость была на 10% выше нормы. В этом году прививку прошли 97% приморцев – от запланированного краевым минздравом числа. В департаменте подчеркнули, что на сегодняшний день прививочная кампания продолжается в ряде крупных городов и районов края.

Александра Маслова