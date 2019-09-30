Эксперты жестко раскритиковали новый прожиточный минимум

Финансовая черта бедности в России оказалась выше установленного прожиточного минимума. Об этом сообщает DEITA.RU.

По итогам социального опроса «Левада-Центра» в разных регионах страны оказалось, что, по мнению опрошенных россиян, бедность наступает при достижении среднемесячного дохода на каждого члена семьи порога в размере двенадцати с половиной тысяч рублей.

Эксперты подсчитали, что «народный» порог бедности оказался на одиннадцать целых и шесть десятых процента выше установленного государством прожиточного минимума в стране. На сегодняшний день этот показатель равен одиннадцати тысячам двумстам рублей.

Также социальный опрос показал, какую минимальную финансовую планку ставят себе россияне, чтобы чувствовать себя людьми с «достойным уровнем жизни». Усредненный ответ граждан разных субъектов России оказался показателем чуть выше тридцати восьми тысяч рублей.

«При этом средний по стране доход на каждого члена семьи равен примерно шестнадцати тысячам восьмистам рублей», - отметили эксперты.

Судя по анонимным ответам россиян, средний ежемесячный доход на семью более сорока процентов населения страны составляет двенадцать тысяч с половиной тысяч рублей.

Напомним, ранее Росстат заявил о резком упадке доходов граждан России. За пять последних лет этого показатель снизился на восемь целых и три десятых процента. По итогам текущего года рост доходов россиян окажется равен или даже ниже нуля.

Екатерина Цой