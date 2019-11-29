telegr wh call

Новости

Почти 200 тысяч рублей будут получать россияне в 2020 году

29 Ноябрь 2019, 23:45

Когда Путин отдыхает, рассказали в Кремле

29 Ноябрь 2019, 23:15

Судебный запрет на общение с супругами разработали в России

29 Ноябрь 2019, 22:45

Шойгу смеется над Америкой

29 Ноябрь 2019, 22:15

Требование о выходном на 31 декабря дошло до Медведева

29 Ноябрь 2019, 21:45

Размер декретных и больничных увеличат в России

29 Ноябрь 2019, 21:15

Платить за ЖКХ скоро разрешат по-новому

29 Ноябрь 2019, 20:45

Вирус для Android научили самостоятельно переводить деньги мошенникам

29 Ноябрь 2019, 20:15

Deita TV

Мем про ДПС

Невменяемые сотрудники ДПС замечены в Приморье

26 Ноябрь 2019, 16:15

Экспорт медицинских услуг в Приморье обсудят ведущие эксперты здравоохранения

фото

Представителей государственных и частных медучреждений Приморья приглашают принять участие в сессии по экспорту медицинских услуг краевого форума «Экспортный потенциал Приморья», который состоится в понедельник, 2 декабря. Участие в ней бесплатное, необходима только предварительная регистрация, сообщает DEITA.RU

На прошедшей в краевой администрации пресс-конференции, посвященной подготовке форума, проректор ТГМУ Владимир Кузнецова отметил, что некогда утраченное с советских времен направление экспорта медуслуг сегодня снова набирает обороты, пускай, на уровне отдельных регионов, но Приморскому краю в этих процессах отведена особая роль. Именно поэтому мероприятие будет полезно для руководителей, как частных, так и государственных клиник и больниц.

Владимир Кузнецов отметил, что подготовка учреждений к приему пациентов – всегда новый этап в жизни той или иной больницы, который требует определенной подготовки со стороны медперсонала заведений.

Форум «Экспортный потенциал Приморья» проводит центр «Мой бизнес» совместно с краевой администрацией. Всего участие в нем примут более трехсот приморских экспортеров товаров и услуг.

Особое внимание организаторы мероприятия уделят предпринимателям, которые только собираются выходить на международный рынок или же, как в случае с представителями медицины – начать тесную работу с иностранными клиентами. 

Читайте также:

Экспортный потенциал покажет Приморье на форуме в декабре

Эксперт рассказал об итогах работы приморских экспортеров на площадке Alibaba

Приморье, Китай, Корея и Япония решают свои экспортные проблемы вместе

Популярное

Бывшая советская республика хочет объединиться с Россией

Собянин пошел против россиян

О циклоне из Китая предупредили синоптики

«Домой не добраться» — многокилометровые пробки сковали столицу
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: нужно ли делать 31 декабря выходным днем?
Голосовать
Загрузка...