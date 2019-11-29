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Экспорт медицинских услуг в Приморье обсудят ведущие эксперты здравоохранения
Представителей государственных и частных медучреждений Приморья приглашают принять участие в сессии по экспорту медицинских услуг краевого форума «Экспортный потенциал Приморья», который состоится в понедельник, 2 декабря. Участие в ней бесплатное, необходима только предварительная регистрация, сообщает DEITA.RU
На прошедшей в краевой администрации пресс-конференции, посвященной подготовке форума, проректор ТГМУ Владимир Кузнецова отметил, что некогда утраченное с советских времен направление экспорта медуслуг сегодня снова набирает обороты, пускай, на уровне отдельных регионов, но Приморскому краю в этих процессах отведена особая роль. Именно поэтому мероприятие будет полезно для руководителей, как частных, так и государственных клиник и больниц.
Владимир Кузнецов отметил, что подготовка учреждений к приему пациентов – всегда новый этап в жизни той или иной больницы, который требует определенной подготовки со стороны медперсонала заведений.
Форум «Экспортный потенциал Приморья» проводит центр «Мой бизнес» совместно с краевой администрацией. Всего участие в нем примут более трехсот приморских экспортеров товаров и услуг.
Особое внимание организаторы мероприятия уделят предпринимателям, которые только собираются выходить на международный рынок или же, как в случае с представителями медицины – начать тесную работу с иностранными клиентами.