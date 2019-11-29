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Экспортный потенциал покажет Приморье на форуме в декабре

Мост Золотой, Владивосток

В начале следующей недели Приморский край продемонстрирует свой «Экспортный потенциал»: в ходе одноимённого форума эксперты и бизнесмены, а также управленцы и представители власти расскажут, как следует продвигать на зарубежный рынок не только продукцию региона, но и услуги, сообщает DEITA.RU.

Стоит отметить, что форум такого формата и с такой повесткой – дебютный для Приморья. Проводить мероприятие взялся центр «Мой бизнес», совместно с администрацией края. В преддверии масштабного события организаторы провели пресс-конференцию, где прояснили некоторые его детали. 

На конференции присутствовали все главные лица форума «Экспортный потенциал Приморья». Один из них, Евгений Никифоров, генеральный директор центра «Мой бизнес», в начале конференции расставил все точки над «и». 

«Впервые на полях форумов, посвященных экспорту, спикеры будут говорить не только об экспорте продукции, но и экспорте услуг. Туристических, гостиничных, медицинских и так далее. Отдельная площадка для обсуждений в этой сфере, где могут полемизировать как молодые экспортёры, так и опытные игроки рынка – просто необходима. Да и в целом, форум поможет популяризировать среди коммерсантов саму идею экспорта не только товаров, но и услуг», - рассказал он.

Держали слово также модераторы других площадок, посвященных разным аспектам центральной темы мероприятия – экспорту. Среди них особенно выделялся кандидат медицинских наук (и модератор площадки экспорта медуслуг) Владимир Кузнецов. Он отметил, что въездной медицинский туризм, как частью экспорта услуг отрасли – задач федерального уровня. И решать ее нужно самыми разными способами, в том числе – при помощи таких форумов.

«У нас исторически развиты такие разделы медицины, как офтальмология, акушерство и гинекология, кардиохирургия, лор-операции и прочее. Однако нужно и давать возможности для связи наших врачей и зарубежных пациентов. Грядущее мерпориятие – хорошее подспорье для этого», - добавил Владимир Кузнецов.

Форум «Экспортный потенциал Приморья пройдёт 2 декабря, в здании администрации Приморского края. Среди непосредственных участников события ожидается более 300 предпринимателей и экспортёров, в чьих интересах – покорить иностранные рынки. 

Евгений Черёмухин 

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