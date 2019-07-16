Живописные полотна о жизни народа эвенков и экспрессивную живопись в технике батик представляют в Приморской картинной галерее на Партизанском проспекте. Сегодня, 16 июля, открылась выставка Заслуженного художника России Владимира Хрустова и Заслуженного художника Хабаровского края Надежды Хрустовой, сообщает DEITA.RU.



Надежда и Владимир окончили Хабаровский худграф в 1981 году. Вместе учились на отделении живописи, где их жизненные и творческие пути объединились.

После института работали на севере Хабаровского края. Преподавали в родном институте.

Надежда свою страсть к живописи перенесла в поле декоративно-прикладного искусства. Увлеклась батиком и много лет творит, расписывая ткани. Ее работы яркие и мощные. Экспрессивным движением художница создает абстрактные композиции, и жанровые сценки.

Владимир остался верен технике живописи. На выставке во Владивостоке он впервые представил эвенкийскую серию. Темой народов Забайкалья и Севера художник увлекся несколько лет назад. Говорит, что она к нему пришла сама, вроде случайно. Но предпосылки все же есть. Владимир Хрустов сам родился в забайкальских краях, после института молодая семья работала на северах, в краях исконно населенных коренными народами Дальнего Востока.





Истории рассказанные Владимиром добры и пронизаны юмором. Его герои, а зачастую это целые поколения смотрят на зрителя с мудрость и лукавством. Ярким пятном, порой, вырываются из холста фигуры современной молодежи, заявляя о новой жизни, оторванной от лесного быта своих предков. При этом предки, как и мощные лесные дерева, стоят стеной за спинами нового поколения наделяя его силой рода.

Представил Владимир Хрустов на выставке и пейзажи, и серию натюрмортов написанную в свойственной ему манере - легкого и сильного движения кисти по холсту.





Творчество супругов Хрустовых очень яркое по силе характера. Их работы, столь отличные по жанрам, объединяет общее качество - из созданных ими полотен ключом бьет энергия жажды к жизни.

Выставка проходить в залах Приморской картинной галереи, по адресу: Владивосток, Партизанский проспект, 12.

Продлится выставка до 4 августа.

Ирина Павленко