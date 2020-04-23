Экстрасенсы и гадалки рассказали, что будет с миром после эпидемии COVID-19

Происхождение нового коронавируса окутано настоящей завесой загадочности. Даже самые лучшие учёные умы не могут определить причину и даже место его появления. Однако, там, где наука пока не может дать своего ответа, за дело берутся люди с паранормальными способностями, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Федеральное Агентство Новостей.

Так, по мнению экстрасенса Дарьи Мироновой, нынешний вирус был изготовлен в секретных лабораториях США, а сама эпидемия, которую он вызвал, пройдёт уже к концу мая.



Ясновидящая подчеркнула, что, судя по всему, президент США Дональда Трампа захотел проверить разработанный вирус на китайской глубинке, чтобы обрушить экономику этой страны, с которой Америка уже давно ведёт торговые войны.

Вместе с этим, Миронова убеждена, что созданием данного вируса Трамп ударил сам себя в силу, что именно на США пришлось больше всего жертв и пострадавших.

В свою очередь Татьяна Московская, которая является ведьмой и экстрасенсом, убеждена, что эпидемия коронавируса закончится в начале июня, если человечество пересмотрит свое отношение к жизни.

Своим мнением о судьбе мира после завершению эпидемии COVID-19 поделился и российский практикующий астролог Иван Горский.

По его словам, в течение года вопрос будет решаться в мировом масштабе. В менее развитых странах процесс распространения инфекции будет продолжаться. Что касается России, то, по мнению Горского, к лету вопрос в пиковом значении будет решён, а дальше очаги будут уже только на периферии.