telegr wh call

Новости

Еще день без воды: новый прорыв произошел в районе Снеговой Пади

23 Апрель 2020, 10:49

В условиях пандемии РусГидро обеспечивает бесперебойное энергоснабжение потребителей и оказывает помощь больницам в регионах присутствия

23 Апрель 2020, 10:49

Циклон не покидает край: прогноз погоды на четверг

23 Апрель 2020, 10:45

Двум приморцам удалось победить коронавирус

23 Апрель 2020, 10:01

Автобусы не ходят: 61 рейс отменили в Приморье

23 Апрель 2020, 09:45

Власти Приморья прокомментировали очереди на границе с Китаем

23 Апрель 2020, 09:15

Роспотребнадзор просит салоны красоты перестать быть уютными

23 Апрель 2020, 08:15

Пандемия заставляет покупателей осматривать квартиры онлайн

23 Апрель 2020, 07:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Экстрасенсы и гадалки рассказали, что будет с миром после эпидемии COVID-19

магия

Происхождение нового коронавируса окутано настоящей завесой загадочности. Даже самые лучшие учёные умы не могут определить причину и даже место его появления. Однако, там, где наука пока не может дать своего ответа, за дело берутся люди с паранормальными способностями, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Федеральное Агентство Новостей.

Так, по мнению экстрасенса Дарьи Мироновой, нынешний вирус был изготовлен в секретных лабораториях США, а сама эпидемия, которую он вызвал, пройдёт уже к концу мая.

Ясновидящая подчеркнула, что, судя по всему, президент США Дональда Трампа захотел проверить разработанный вирус на китайской глубинке, чтобы обрушить экономику этой страны, с которой Америка уже давно ведёт торговые войны.

Вместе с этим, Миронова убеждена, что созданием данного вируса Трамп ударил сам себя в силу, что именно на США пришлось больше всего жертв и пострадавших. 

В свою очередь Татьяна Московская, которая является ведьмой и экстрасенсом, убеждена, что эпидемия коронавируса закончится в начале июня, если человечество пересмотрит свое отношение к жизни.

Своим мнением о судьбе мира после завершению эпидемии COVID-19 поделился и российский практикующий астролог Иван Горский. 

По его словам, в течение года вопрос будет решаться в мировом масштабе. В менее развитых странах процесс распространения инфекции будет продолжаться. Что касается России, то, по мнению Горского, к лету вопрос в пиковом значении будет решён, а дальше очаги будут уже только на периферии.

Читайте также:

Обнулили самоизоляцию: владивостокцы выстроились в плотную очередь за водой

Всего 178: количество заражённых COVID-19 выросло в Приморье

Верховный суд сказал, кого и на сколько можно штрафовать за нарушение самоизоляции

Дмитрий Шевченко

Популярное

Мужчина сбежал из обсерватора и умер

Центробанку открыли глаза: почти 40% россиян стали беднее

Обнулили самоизоляцию: владивостокцы выстроились в плотную очередь за водой

В Приморье открыт новый временный мост
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...