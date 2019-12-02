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Экстренное предупреждение: циклон обрушится на Дальний Восток

снег

Экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий направлено главам городов и районов Сахалинской области, сообщает DEITA.RU по материалам ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Как рассказали сахалинские спасатели, днем 3 и ночью 4 декабря 2019 года на территории  Охинского,  Ногликского, Александровск – Сахалинского, Тымовского и Углегорского районов  ожидается сильный снег, на востоке очень сильный. Сильная метель, видимость 500м  и менее, ветер 23-28 м/с. Ночью 4 декабря порывы до 33-35 м/с. Также вечером и ночью 4 декабря на территории Томаринского, Холмского и Невельского районов,   сильная метель, видимость 500 м и менее, ветер 25-30 м/с. 

 Кроме того, 3 декабря  2019 года на территории  Смирныховского,  Поронайского, Макаровского, Долинского, Корсаковского и Анивского, районов и МО город Южно-Сахалинск прогнозируются сильный снег, усиление ветра до 17-22 м/с, на побережьях до 22-28 м/с, 4  декабря 2019 года  прогнозируются снег, местами сильный, усиление ветра до 22-30 м/с. Также в Северо-Курильском, Курильском и Южно-Курильском районах прогнозируются умеренные осадки, усиление ветра до 17-28 м/с, 4  декабря 2019 года  прогнозируются снег, усиление ветра до 25-30 м/с.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области направило экстренное предупреждение в муниципалитеты. Жителям рекомендовано без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов.

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