Экстренное предупреждение: циклон обрушится на Дальний Восток

Экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий направлено главам городов и районов Сахалинской области, сообщает DEITA.RU по материалам ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Как рассказали сахалинские спасатели, днем 3 и ночью 4 декабря 2019 года на территории Охинского, Ногликского, Александровск – Сахалинского, Тымовского и Углегорского районов ожидается сильный снег, на востоке очень сильный. Сильная метель, видимость 500м и менее, ветер 23-28 м/с. Ночью 4 декабря порывы до 33-35 м/с. Также вечером и ночью 4 декабря на территории Томаринского, Холмского и Невельского районов, сильная метель, видимость 500 м и менее, ветер 25-30 м/с.

Кроме того, 3 декабря 2019 года на территории Смирныховского, Поронайского, Макаровского, Долинского, Корсаковского и Анивского, районов и МО город Южно-Сахалинск прогнозируются сильный снег, усиление ветра до 17-22 м/с, на побережьях до 22-28 м/с, 4 декабря 2019 года прогнозируются снег, местами сильный, усиление ветра до 22-30 м/с. Также в Северо-Курильском, Курильском и Южно-Курильском районах прогнозируются умеренные осадки, усиление ветра до 17-28 м/с, 4 декабря 2019 года прогнозируются снег, усиление ветра до 25-30 м/с.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области направило экстренное предупреждение в муниципалитеты. Жителям рекомендовано без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов.