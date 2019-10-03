Экстренную эвакуацию в столичной гимназии прояснили в МЧС

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Учеников первой гимназии дальневосточной столице вывели на улице по учебной тревоге, сообщает DEITA.RU.

Как пояснил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов, прозвучала учебная тревога, дети организованно покинули гимназию.

Также он отметил, что учения проводятся без привлечения сил МЧС.

Ранее прошла информация о том, что в первой гимназии Владивостока сработала пожарная тревога в первой половине дня в четверг, 3 октября. Детей экстренно вывели из учебного заведения. Ученики дожидаются дальнейших распоряжений на улице. Никаких признаков возгорания нет.

Екатерина Брязгунова

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