Экстренную эвакуацию в столичной гимназии прояснили в МЧС

Учеников первой гимназии дальневосточной столице вывели на улице по учебной тревоге, сообщает DEITA.RU.

Как пояснил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов, прозвучала учебная тревога, дети организованно покинули гимназию.

Также он отметил, что учения проводятся без привлечения сил МЧС.

Ранее прошла информация о том, что в первой гимназии Владивостока сработала пожарная тревога в первой половине дня в четверг, 3 октября. Детей экстренно вывели из учебного заведения. Ученики дожидаются дальнейших распоряжений на улице. Никаких признаков возгорания нет.

Екатерина Брязгунова