Экзамен ГИБДД изменится до неузнаваемости

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Правила сдачи экзамена на право управлять автомобилем изменится в России в ближайшее время, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал руководитель Госавтоинспекции Михаил Черников.

По словам Черникова, которого цитирует ТАСС, проект постановления, который уже внесен на рассмотрение в правительство, подразумевает объединение двух площадок для сдачи экзамена ГИБДД, а именно: «города» и «автодрома».

Новые правила сдачи будут направлены на то, чтобы выявить у курсанта навыки, которые ему понадобятся в дорожной обстановке. Теперь маршруты, помимо определенного набора дорожной сет, будут включать закрытые площадки, участки дорог, где движение не очень интенсивное, и, конечно же, автодромы.

Кроме того, если сегодня на каждом маршруте заведомо известно, где и куда будет поворот, то по новым правилам на практическом экзамене инспектор-экзаменатор сам рушит, как и куда ехать.

Екатерина Брязгунова 

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