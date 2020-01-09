Экзамен на права сдать будет намного сложнее

Большие изменения ждут россиян в вопросе экзаменов на получение водительских прав, сообщает DEITA.RU. Одним из ключевых моментов станет исчезновение этапа «площадка» из практической части экзамена.

Уже осенью 2020 года ученики автошкол страны будут сдавать экзамены по новым правилам. На смену «площадке», как этапу практической части экзамена придёт «город», как отмечает «ТАСС». Однако мысли о невысоком уровне безопасности следует отогнать – как поясняют в ГИБДД практические задания будут проводить на закрытых территориях или в местах, со слабой интенсивностью движения.

Примечательно, что в Союзе автошкол России полагают, что исключение одного этапа позволит снизить стоимость обучения на права.

Кроме того, после принятия нововведений, «школьники» смогут выразить несогласие с вердиктом инспектора ГИБДД и оспорить результаты экзамена, подав апелляцию.

Теоретическая часть также претерпевает изменения. В 2020 году в «теории» будет увеличен блок, касающийся безопасности на дороге. Кроме того, ученики узнают больше о психологии и медицинских аспектах.

Напомним, ранее сообщалось, что этап «город» станет одним из сюрпризов от ГИБДД для учеников автошкол. Так, заранее невозможно будет узнать маршрут, который будет необходимо преодолеть для получения заветного документа.

Софья Корф