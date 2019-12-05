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Экзамен на права сделают в разы сложнее

Сафонов (ГИБДД)

ГИБДД намерена отказаться от многолетних норм и правил, сообщает DEITA.RU.

В ГИБДД продолжают разрабатывать новые правила для экзамена на получение водительского удостоверения. Обо всех новшествах рассказал замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.

Прежде всего, изменится теоретическая часть. В ГИБДД считают, что тех блоков вопросов недостаточно, чтобы оценить все знания и навыки кандидата в водители. Со следующего года в тесты добавят вопросы из раздела «Психология», «Профессиональный блок», «Законодательство», «Устройство ТС».

Сильнее всего будет реформирована практическая часть экзамена. Ранее сообщалось о том, что ГИБДД намерена отказаться от экзамена на площадке. Теперь же стало известно и о том, что заранее известные маршруты отменят: инспектор будет каждый раз выбирать новый путь. Также отменят штрафные баллы на практике: оценивать умения будут по-новому.

Елена Миронова

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