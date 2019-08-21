Во вторник, 20 августа, приморская компания «Экзотехнологии» презентовала современный медицинский экзоскелет, сообщает DEITA.RU. Разработкой аппарата полностью занималась компания, которая в настоящее время является резидентом технопарка «Русский».

Как отметил руководитель предприятия Вадим Таможний, экзоскелет предназначен для людей, которые ограничены в передвижении или потеряли эту возможность из-за травмы. Пока это первое подобное устройство, которое разработали на Дальнем Востоке.

«Мы отдалено находимся от Москвы, поэтому некоторые материалы для аппарата было достаточно сложно собрать. К примеру, особо прочные материалы приобрести можно только в Москве, а учитывая их транспортировку, то получается, что их стоимость почти такая же как экзоскелета», - рассказал генеральный директор ООО «Экзотехнологии» Вадим Таможний.

По его словам, на разработку и сборку экзоскелета у компании ушло два года. Основными особенностями приморской модели является более низкая стоимость по сравнению с аналогами, наименьший вес конструкции, продолжительный заряд батареи и другие.

«Наш экзоскелет рассчитан на человека ростом до 190 см и весом до 120 килограмм, для сравнения японские аппараты рассчитаны на человека ростом до 165 сантиметров. Планируем реализовывать их для физических лиц по 700 тысяч рублей, а для медицинских учреждений дороже, потому что там будут использованы другие детали», - отметил Вадим Таможний.

Как отметил директор Инвестиционного Агентства Приморского края Дмитрий Ямщиков, что экзоскелет разработала группа энтузиастов, используя свои наработки и знания это отличный результат.

«В ближайшее время прототип будет проходить клинические испытания. Конечно, мы помогли ребятам получить финансирование под их проект, выступив связующим звеном между ними и банком. В ближайшее время наши сотрудники продолжат сопровождать проект, помогая компании разрешать все возможные административные вопросы. Будем помогать им найти инвесторов и партнеров, чтобы запустить модель в производство», - отметил Дмитрий Ямщиков.

Напомним, что технопарк «Русский» начал свою работу по поручению президента РФ Владимира Путина. В технопарке создается экосистема поддержки технологического предпринимательства в ДФО и продвижения продукции на азиатские рынки.

Иван Юрьев