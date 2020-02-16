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Эльбрус улетел из Приморья в Москву в леопардовой ливрее
Леопард по имени Эльбрус, которого в прошлом году сбила машина в Приморье, улетел из Владивостока в Москву. Хищник взошел на борт судна авиакомпании «Россия» в местном аэропорту, и благополучно покинул регион, чтобы продолжить лечение в столице, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Международный аэропорт Владивосток.
Напомним, что еще весной прошлого года несчастный случай случился с леопардом неподалеку от границ национального парка, который по злой иронии называется - «Земля леопарда». Тогда хищника, сбитого автомобилем, нашли сотрудники Охотнадзора, и доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных. Однако из-за сложной травмы у зверя начала расти доброкачественная опухоль, и потребовалась квалифицированная помощь.
Чтобы полностью реабилитировать животное и вернуть его в дикую природу, пришлось отправлять леопарда в Москву. Хищника «обмундировали» в специальную леопардовую ливрею — или, как её иногда называют, соорудили «Леолёт».