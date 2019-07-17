Жителям краевой столицы рекомендуют готовиться к отключению от электроснабжения семнадцатого июля. Воду отключат тоже, сообщает DEITA.RU со ссылкой на МУПВ «ВПЭС», Примводоканал.С 03:00 до 23:45 некоторым жителям города на время проведения ремонтных работ отключат воду. Вот какие адреса это затронет: Адмирала Юмашева, 2-26а, Адмирала Кузнецова, 54в, 62-72, 76, Аллилуева, 2-12а, 2а, 3, 5, 5а, 12, 14, 14а, Баляева, 34-50, 58-64, Братская, 13, 27, 34, 36, 38. Буссе.С девяти утра и до семнадцати часов вечера будут происходить отключения от электроснабжения в некоторых домах краевой столицы. В таблице ниже перечислены адреса проведения ремонтных работ и, соответственно, отключений.

Анастасия Туркова