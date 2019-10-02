Электричества не будет по этим адресам

Свет выключат на весь день, сообщает DEITA.RU.



В среду, 2 октября, во Владивостоке по нескольким адресам отключат электричество. Такое заявление сделали в МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей».

Отключения запланированы в связи с проведением плановых ремонтных работ с 9.00 до 17.00 часов.

Света не будет по следующим адресам:

Александровича ул. 1, 3, 5, 7, 9А, 9Б, 13А, 15, 17, 17А, 25, 27, 29, 33, 84, 86. Артековская ул. 9, 10. Восточная 1-я ул. 39. Вострецова ул. 15А. Высотная ул. 4, 17. Героев Хасана ул. 11, 13, 19, 20, 21, 22, 32, 34. Героев-Тихоокеанцев ул. 14, 24, 24А, 26, 28. Дачная ул. 3, 9, 12, 15. Кипарисовая ул. 14, 16. Ключ 3-й ул. 1, 1Д, 4, 5, 6, 9А, 41Д, 42, 43, 43А. Ключ 4-й ул. 78. Крыгина ул. 74, 76, 78, 80, 82, 82А, 84, 84А, 94. Малиновая ул. 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Нестерова ул. 1, 10, 11. Паллады ул. 18. Штилевая ул. 14, 14А, 25, 25А.

Елена Миронова