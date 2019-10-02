telegr wh call

Новости

Электричества не будет по этим адресам

2 Октябрь 2019, 07:15

Такую ошибку во время парковки совершает каждый водитель

2 Октябрь 2019, 06:30

Стало известно, какие вопросы будут задавать на переписи населения

2 Октябрь 2019, 05:45

На Первом канале рассказали, что происходит с Заворотнюк

2 Октябрь 2019, 05:00

Раскрыты 2 статьи, которых боятся инспекторы ГИБДД

2 Октябрь 2019, 04:15

Эти вопросы инспектора ГИБДД гарантируют штраф

2 Октябрь 2019, 03:30

В Сети раскрыли новый развод на заправках

2 Октябрь 2019, 02:45

Адвокат сказал, что делать при споре с инспектором ГИБДД

2 Октябрь 2019, 02:00

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Электричества не будет по этим адресам

2 Октябрь 2019, 07:15

свет, электричество, напряжение,

Свет выключат на весь день, сообщает DEITA.RU.

В среду, 2 октября, во Владивостоке по нескольким адресам отключат электричество. Такое заявление сделали в МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей».

Отключения запланированы в связи с проведением плановых ремонтных работ с 9.00 до 17.00 часов.

Света не будет по следующим адресам:

Александровича ул. 1, 3, 5, 7, 9А, 9Б, 13А, 15, 17, 17А, 25, 27, 29, 33, 84, 86. Артековская ул. 9, 10. Восточная 1-я ул. 39. Вострецова ул. 15А. Высотная ул. 4, 17. Героев Хасана ул. 11, 13, 19, 20, 21, 22, 32, 34. Героев-Тихоокеанцев ул. 14, 24, 24А, 26, 28. Дачная ул. 3, 9, 12, 15. Кипарисовая ул. 14, 16. Ключ 3-й ул. 1, 1Д, 4, 5, 6, 9А, 41Д, 42, 43, 43А. Ключ 4-й ул. 78. Крыгина ул. 74, 76, 78, 80, 82, 82А, 84, 84А, 94. Малиновая ул. 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Нестерова ул. 1, 10, 11. Паллады ул. 18. Штилевая ул. 14, 14А, 25, 25А.

Елена Миронова

Читайте также:

Россияне не спрячутся от этих платежей

Новый закон о повышении тарифов ЖКХ внесли в Госдуме

Всех, кто не платит за ЖКХ, начнут учитывать

Популярное

Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года

«Вилы точат» — заявление Матвиенко о пенсиях возмутило россиян

Власти разочарованы в развитии территории Фургала

Названы 2 документа, которые сохранят вашу квартиру
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...