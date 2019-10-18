Электричества не будет у сотен горожан

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Специалисты запланировали ремонтные работы и диагностику
сети, сообщает DEITA.RU.
Во Владивостоке в пятницу, 18 октября, пройдут масштабные отключения света. Об этом предупредили в МУПВ «ВПЭС».
Отключение начнется в 9.00 и продлится до 17.00. Это связано в ремонтом и диагностикой.
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