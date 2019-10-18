Электричества не будет у сотен горожан

Специалисты запланировали ремонтные работы и диагностику сети, сообщает DEITA.RU.



Во Владивостоке в пятницу, 18 октября, пройдут масштабные отключения света. Об этом предупредили в МУПВ «ВПЭС».

Отключение начнется в 9.00 и продлится до 17.00. Это связано в ремонтом и диагностикой.

Адреса:

Анны Щетининой ул. 22,

Анютинская ул. 12,

Борисенко ул. 22,

28,

30,

32,

34,

36,

Героев Хасана ул. 11,

13,

13А,

19,

20,

21,

22,

28,

30,

32,

34,

Малиновая ул. 3,

5,

Нестерова ул. 1,

3,

4,

5,

6,

7,

9,

10,

11,

Режицкая ул. 1,

1А,

2,

3,

4,

5,

6,

6Б,

7,

9А,

9В,

Русская ул. 92,

Талалихина ул. 3А,

Шахтерская ул. 2,

3,

3А,

4,

5,

6,

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9,

9А,

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